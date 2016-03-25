بان كي مون يزور مخيم نهر البارد بشمال لبنان

زار الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان في ظل إجراءات أمنية مشددة تنفذها وحدات قوى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذين اقاموا الحواجز على الطريق.

يذكر أن مخيم نهر البارد شهد في مايو عام 2007 قتالا بين الجيش اللبناني وجماعة فتح الإسلام المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة التي دخلت المخيم بشكل مريب وقد أدت هذه الاشتباكات إلى نزوح سكان المخيم وتدمير المخيم بالكامل ومقتل عدد كبير من الطرفين ، ومنذ ذلك الوقت تتعسر عمليات إعمار المخيم.

وعقب زيارته لمخيم نهار البارد قام بان كي مون بزيارة مركز الشئون الاجتماعية في القبة في طرابلس بشمال لبنان، ترافقه المديرة الإقليمية لليونيسف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيجرد كاغ.