«حقوق الإنسان» يدين جرائم إسرائيل.. ونتانياهو يصفه بـ«السيرك المعادي»

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقب تصويت المجلس، مساء أمس الخميس، لصالح أربعة مشاريع قدمتها فلسطين.

وقال نتانياهو، في بيان صحفي، إن “مجلس حقوق الإنسان الأممي تحول إلى سيرك معادي لإسرائيل، يهاجم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويتجاهل الانتهاكات السافرة التي ترتكبها كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية”، حسبما ذكرت وكالة معًا الفلسطينية.

وتابع قائلاً “من السخيف أنه بدلاً من التعامل مع العمليات الإرهابية الفلسطينية، والهجمات الإرهابية التي يرتكبها داعش بأوروبا، يتخذ المجلس قراراً بإدانة إسرائيل”.

ودعا الحكومات المسؤولة إلى عدم احترام قرارات مجلس حقوق الإنسان التي “تميز ضد إسرائيل”.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان صوت على أربعة مشاريع قرارات قدمتها فلسطين، تتعلق بتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، ومشروع قرار له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون والعدوان الإسرائيلي الأخير في العام 2014، وطالبت فلسطين فيه من المفوض السامي عمل تقرير شامل من المقررين الخاصين وإيجاد آليات ليتم المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الانسان، ونجح القرار بالمرور بعد تصويت 32 دولة لصالحه وامتناع 15 دولة عن التصويت.

ومشروع قرار حول الاستيطان ولكن هذا العام تم الطلب من المفوض السامي ومجموعة العمل، المستثمرين، عمل قاعدة بيانات بمثابة قائمة سوداء لكل الشركات العاملة في المستوطنات سواء إسرائيلية أو أجنبية، وضرورة إنهاء عملها وملاحقتها قانونياً، ونجح القرار بتصويت 32 دولة أيضاً لصالحه، وامتناع 15 دولة.

وعلق وزير خارجية فلسطين رياض المالكي على التصويت قائلاً، إن “ما تحقق في مجلس حقوق الإنسان اليوم، يعتبر اختراقا بالدرجة الأولى لموضوع الاستيطان”.