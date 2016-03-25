أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بالمطار: "الزند" يعود من السعودية اليوم بعد أداء مناسك العُمرة

Google+ Print
مصدر بالمطار: "الزند" يعود من السعودية اليوم بعد أداء مناسك العُمرة مصدر بالمطار: "الزند" يعود من السعودية اليوم بعد أداء مناسك العُمرة
أكد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولى، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، سيعود إلى ، اليوم الجمعة، قادمًا من الأراضى بعد آداء مناسك العمرة.

وكان الزند قد توجه إلى دولة الإمارات وقضى برفقة أسرته 6 أيام هناك، وكان فى ضيافة أحد زملائه القضاة برأس الخيمة فى الإمارات، لحضور حفل زفاف ابنة النائب العام الإماراتى.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإقالة "الزند" من منصبه كوزير للعدل، على خلفية تصريحاته الأخيرة التى أثارت جدلا، حينما قال: "لقد ذكروا أهل بيتى ومن يذكر أهل بيتى أقاضيه ومش حسيبه وهسجنه حتى لو كان النبى صلى الله عليه وسلم".

رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يغادر القاهرة إلى الجابون
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية