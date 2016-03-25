مصدر بالمطار: "الزند" يعود من السعودية اليوم بعد أداء مناسك العُمرة

أكد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولى، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، سيعود إلى مصر ، اليوم الجمعة، قادمًا من الأراضى السعودية بعد آداء مناسك العمرة.

وكان الزند قد توجه إلى دولة الإمارات وقضى برفقة أسرته 6 أيام هناك، وكان فى ضيافة أحد زملائه القضاة برأس الخيمة فى الإمارات، لحضور حفل زفاف ابنة النائب العام الإماراتى.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإقالة "الزند" من منصبه كوزير للعدل، على خلفية تصريحاته الأخيرة التى أثارت جدلا، حينما قال: "لقد ذكروا أهل بيتى ومن يذكر أهل بيتى أقاضيه ومش حسيبه وهسجنه حتى لو كان النبى صلى الله عليه وسلم".

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