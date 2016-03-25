بالفيديو.. وزير الدفاع: مصر كانت ولازالت على تواصل مع الأشقاء فى أفريقيا

قال الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاح الحربى القائد العام للقوات المسلحة إن مصر تأمل أن يكون العمل الختامى لمؤتمر تجمع دول الساحل والصحراء نقطة انطلاق بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الذى يعتبر الهدف الاستراتيجيى الأسمى لدولنا وشعوبنا ويتطلع له الجميع.

وأضاف وزير الدفاع، خلال كلمته الختامية أمام مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء:" إن مصر كانت ولازالت على تواصل مع الأشقاء فى أفريقيا والتجمع "س ص"فى أى وقت من الأوقات.

وزير الدفاع التونسى يشكر السيسى وصدقى صبحى على تنظيم مؤتمر الساحل والصحراء

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ننشر توصيات وزير الدفاع فى اجتماع وزراء دفاع الساحل والصحراء بشرم الشيخ

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