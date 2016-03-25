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واصفًا ذلك بـ «الجهاد».. مفتي إخواني يحرض على القتال ضد الجيش الليبي

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واصفًا ذلك بـ «الجهاد».. مفتي إخواني يحرض على القتال ضد الجيش الليبي واصفًا ذلك بـ «الجهاد».. مفتي إخواني يحرض على القتال ضد الجيش الليبي

مفتي ليبيا السابق الصادق الغرياني (أرشيفية)

أفتى مفتي ليبيا السابق، الصادق الغرياني، بوجوب قتال الجيش الليبي في بنغازي معتبراً هذا القتال بأنه لا يشترط فيه إذن ولي الأمر، أو الأهل.

وناشد الغرياني، عبر محطة تلفزيونية تابعة للإخوان، كل القادرين على التوجه لبنغازي، للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية، ووصف ذلك بـ “الجهاد”، بحسب بوابة أفريقيا الليبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ووصف الغرياني، الذي أقيل من جانب مجلس النواب ، القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها التي تقاتل الإرهابيين وتتبع سلطات البلاد الشرعية، بالفئة الباغية، ووصف قتال الجماعات الإرهابية في بنغازي بـ”جهاد الدفع”، على حد تعبيره.

وتشهد مدينة بنغازي اشتبكات عنيفة في عدة محاور بين قوات الجيش والوحدات المساندة له من شباب المناطق من جهة، وتحالف مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيمي داعش وأنصار الشريعة.

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