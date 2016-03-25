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حظك اليوم برج الثور الجمعة 25 /3/2016

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 25 /3/2016 حظك اليوم برج الثور الجمعة 25 /3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>ابتكار وتميز وسرعة فى التنفيذ هذه أبرز صفات مواليد برج الثور فى الجانب العملى، يحاولون طوال الوقت التميز فى أعمالهم للشعور بالنجاح قادرون على الإبداع ولديهم صبر على مواجهة المكائد والصعاب، يقولون دائما إن الحياة عبارة عن مغامرة كبيرة ويجب خوضها للوصول إلى نهايتها وعدم الوقوف فى أى محطة.

على الصعيد العاطفي:


>لا تتردد فى مصالحة الحبيب فأنت تعرف جيدا أن أخطأت فى حقوقه، لا تعتمد على صبر الحبيب أو شعوره الدائم بأنك تحتاجه فيقبل بالأمر الواقع فهذا بمثابة القنبلة الموقوتة دائما نتوقع أن تنفجر فى أى وقت مما قد يتسبب فى كثير من الأزمات التى قد لا تستطيع أن تتجنب عواقبها.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>على الصعيد الصحى مواليد برج الثور قادرون على العيش بصورة صحية فهم عاشقون للأكلات الصحية ولديهم أفكار من خارج الصندوق للعيش بهذه الطريقة، تقول حالة الطقس أن الوقت ملائم للتنزه عليك استنشاق الهواء النقى حتى تشعر بالحرية والانطلاق.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تتوقع لك الأبراج كثير من الأحداث السعيدة التى سوف تؤثر فى حياتك العملية والعائلية لا تتردد فى السفر فأنت لديك فرصة كبيرة للحصول على خبرات جديدة سوف تفيدك فى حياتك العامة وتثقل شخصيتك بشكل كبير أيضا.
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مصر 365

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