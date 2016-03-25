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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 25\3\2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 25\3\2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 25\3\2016
برج الجدى على الصعيد المهني: إهمالك فى العمل أدى بك إلى مشاكل قد لا تستطيع حلها بسهولة، لذا أنت ستواجه الأيام المقبلة مشاكل عديدة مع رؤسائك فى العمل، أنت لم تتعلم من أخطائك الماضية لذا ستضطر إلى تعلم دروس فى حياتك المهنية لكن بطريقة صعبة، كنت قد افتعلت مشاكل مع زملائك فى العمل دون أى أسباب واضحة، تريث قليلا.

الجدى على الصعيد العاطفي: يوم عظيم للخروج مع حبيبك وقضاء يوم لطيف، لا تفكر فى الماضى كثيرًا فالتفكير فيه لن ينفعك مطلقًا، شريك حياتك يعانى من إهمالك له، حاول أن تهتم به فصبره لن يطول طويلا، النقاش بشأن المشاكل بينكما ستجعل الأجواء هادئة جدًا، مراعاة مشاعر المقربون منك ضرورة واجبة.

الجدى على الصعيد الصحى: الوقت مناسب للذهاب إلى صالونات التجميل، ستحصل على أخبار جيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية، وزنك بدأ ينخفض تدريجيًا نتيجة النظام الغذائى الذى تتبعه منذ أسبوعين، القليل من ممارسة الأمور الصحية سيفيدك كثيرًا، أخبار جيدة تنتظرها ستغير نفسيتك من حال إلى حال، تفاءل.


>اهتم قليلا بالانطباعات التى تتركها للآخرين، أمورك المادية تتحسن إلى الحد الذى تستطيع معه أن تشترى سيارة جديدة، حاول إعادة تقييم نفسك من جديد ووضع الأشياء التى ترغب فى عملها على قائمة أولوياتك.

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مصر 365

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