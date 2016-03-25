برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 25\3\2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني: بعض الصعوبات تواجهك على صعيد العمل مع زملائك ومديريك، القليل من المرونة فى التعامل سيفيدك كثيرًا، لا تحاول التنصت على أغلب ما يحدث فنظرية المؤامرة التى تشغل عقلك دائمًا غير مجدية فى أى حال، الفترة القادمة تحتاج لمزيد من الاجتهاد فى عملك.>الجوزاء على الصعيد العاطفي: العلاقة مع شريكك ليست على ما يرام، لابد أن يكون هناك تفاهم بينكما أكثر من أى وقت آخر، الصبر وقلة الغيرة مع شريكك سيقلل من المشاكل التى تواجهكما، أنت مقبل على خطوة رسمية فيما يتعلق بالعلاقة العاطفية، لذا حاول أن تقلل من القلق الذى يملأك هذه الأيام.

الجوزاء على الصعيد الصحى: صحتك متأثرة كثيرًا بالاضطراب النفسى الذى أصابك الفترة الماضية، حاول أن تهدأ حتى لا يتأثر جهازك العصبى وقولونك، السير على نظام غذائى صحى ربما يكون أمر شاق بالنسبة إليك إلا أنه سيفيد جسدك كثيرًا، فهو يكسبك صحة جيدة ورشاقة أيضًا.

>الجلوس مع أصدقائك هذه الفترة يعد أمرا ممتعا وأنت فى أمس الحاجة إليه، كنت قد انشغلت الفترة الماضية بعملك على حساب علاقاتك الاجتماعية ما جعلك تهمل أشخاصا مقربين منك، القليل من المقابلات الاجتماعية سيجعلك على ما يرام نفسيًا وصحيًا.