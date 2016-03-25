برج السرطان حظك اليوم الجمعة 25\3\2016

برج السرطان على الصعيد المهني: ترقية جديدة فى عملك ستحصل عليها اليوم، وربما أيضًا زيادة فى راتبك، كنت قد اجتهدت كثيرًا طيلة الشهور المادية، لذا سيتوج تعبك ومجهودك بأشياء فى صالح، القليل من الصبر فى علاقتك بزملائك فى العمل ومديريك سيكون فى صالحك، حاول التقليل من انفعالك من الأشياء التى تحدث حولك.

السرطان على الصعيد العاطفي: حب جديد يظهر فى الأفق اليوم، حاول التفكير جيدًا قبل اتخاذ أى خطوة فى هذه العلاقة، كنت قد تنتظر ارتباطك بهذا الشخص منذ فترة طويلة، الآن يحدث ما كنت تريده لكن من الضرورى أن تكون ذكيًا ولا تفتعل أزمات بينكما، عدم التفكير فى الماضى ضرورة تفرض نفسها عليك فى هذا الوقت.

السرطان على الصعيد الصحى: الطقس المضطرب هذه الأيام سيجعل أنفك يعانى من احتقان هذه الفترة، عليك الذهاب إلى طبيب الربو الخاص بك، السير على نظام غذائى لمدة طويلة جيد لكن حاول أن تتناول وجبة كنت قد تتناولها قديمًا وجبة واحدة لم تضرك فى أى شىء.

>أمورك المالية تنضبط كثيرًا هذه الأيام، أنت لم تر أصدقاءك القدامى منذ فترة طويلة، لذا أنت تحتاج إلى الجلوس مع صديق مقرب لك للحديث عن المتغيرات التى تحدث الآن فى عملك وحياتك العاطفية، حاول أن تبتعد عن الشك لأنه المدمر الأول لكل شىء جيد.