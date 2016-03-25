حظك اليوم برج العقرب الجمعة 25/3/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يتميز برج العقرب بقدرة كبيرة على العمل تحت ضغط الظروف المحيطة به، لديه بعض الأفكار الجريئة التى يحلم بتحقيقها فى المستقبل ولا يهدئ حتى يصل إلى أحلامه، تراه جميع الأبراج قدوة فى الجانب العملى فهم منظمين ومثاليون فى متابعة أعمالهم، قادرون على الفصل بين الجوانب الشخصية والعملية ولا يحاولون إثارة المشاكل، ويكون شعارهم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يحاولون الاستمتاع بحياتهم بعيد عم أجواء العمل حتى تكون حافظ لهم فى اليوم التالى.>مواليد برج العقرب مبتكرون فى الحب ويرون الحبيب هو كل حياتهم، يشعرون معه بالرومانسية والهدوء النفسى ولا يحاولون التصادم إلى فى أصعب الأوقات، انشغلت عن الحبيب فى الفترة السابقة حاول أن تتجنب المشاكل حتى لا تكبر فى الفترات القادمة لأنك ستكون فى موقف ضعف عندما تشعر بالتقصير بسبب انشغالك الدائم.>مواليد برج العقرب لا يستمعون إلى نصائح الأطباء ولديهم هواجس عديدة تجاه المرض ولذلك عليك تجنب الأمراض المعدية، وتقلبت الأجواء حاول ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق فقد بدأ الربيع.>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والتقدم سوف تكون الفترة القادمة مزدهرة جدا فأنت قادر على إنجاز جميع الأعمال المتأخرة لديك، لا تحاول تجاهل مشاعر الحبيب وقدم له مزيدا من الاهتمام لتجنب المشاكل.