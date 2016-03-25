أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 25/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 25/3/2016 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 25/3/2016

على الصعيد المهني:


>يتميز برج العقرب بقدرة كبيرة على العمل تحت ضغط الظروف المحيطة به، لديه بعض الأفكار الجريئة التى يحلم بتحقيقها فى المستقبل ولا يهدئ حتى يصل إلى أحلامه، تراه جميع الأبراج قدوة فى الجانب العملى فهم منظمين ومثاليون فى متابعة أعمالهم، قادرون على الفصل بين الجوانب الشخصية والعملية ولا يحاولون إثارة المشاكل، ويكون شعارهم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يحاولون الاستمتاع بحياتهم بعيد عم أجواء العمل حتى تكون حافظ لهم فى اليوم التالى.

على الصعيد العاطفي:


>مواليد برج العقرب مبتكرون فى الحب ويرون الحبيب هو كل حياتهم، يشعرون معه بالرومانسية والهدوء النفسى ولا يحاولون التصادم إلى فى أصعب الأوقات، انشغلت عن الحبيب فى الفترة السابقة حاول أن تتجنب المشاكل حتى لا تكبر فى الفترات القادمة لأنك ستكون فى موقف ضعف عندما تشعر بالتقصير بسبب انشغالك الدائم.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>مواليد برج العقرب لا يستمعون إلى نصائح الأطباء ولديهم هواجس عديدة تجاه المرض ولذلك عليك تجنب الأمراض المعدية، وتقلبت الأجواء حاول ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق فقد بدأ الربيع.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والتقدم سوف تكون الفترة القادمة مزدهرة جدا فأنت قادر على إنجاز جميع الأعمال المتأخرة لديك، لا تحاول تجاهل مشاعر الحبيب وقدم له مزيدا من الاهتمام لتجنب المشاكل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى