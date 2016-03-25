حظك اليوم برج الحوت الجمعة 25/3 /2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

الحوت على الصعيد العاطفى:

الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>الأوضاع المتأزمة فى العمل فى تصاعد مستمر، لذلك عليك أن تتخلى عن المكابرة والمجازفة بإصدار قرارات متسرعة من الممكن أن تكبدك خسائر أنت لا تضعها فى حسبانك، لا تتعامل مع الأمور بعناد، بل اجعل المرونة هى طريقتك فى حل جميع المشكلات حتى تخرج من المواقف الصعبة بأقل الخسائر، ودون ان تفقد احترام رؤسائك.>حيرة شديدة تقودك إلى معرفة تفاصيل أكثر عن شخصية غريبة التقيت بها صدفة، لكن يبدو أن هذه الشخصية كانت تمتلىء بقدر كبير من الغموض الذى يثير إعجابك، كذلك الذكاء فى التعامل الذى يجعل مولود الحوت شغوف جداً لفك شفرات هذه الشخصيات، وحالة من الإقبال على الحب تسيطر عليك.>حالتك الصحية مستقرة، لكنك بحاجة إلى السفر مع الأصدقاء إلى أحد الأماكن الهادئة، حتى تستجم وتترك مشكلات العمل التى تجعلك دائماً فى حالة من التوتر العصبى الذى يتسبب فى مزيد من الأعراض المرضية مثل آلام المعدة وخلل فى ضغط الدم.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة غير مستقرة فى العمل، حيث أن مشكلات العمل أصبحت تشكل عبء حقيقى على مولود الحوت، إذ يتعمد الإنصات إلى كثير من الأشخاص الذين يثيرون مشاعر الاشمئزاز لديه بسبب التصرفات غير المقبولة التى يفعلوها.