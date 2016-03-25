حظك اليوم برج الدلو الجمعة 25 /3 /2016

الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

>التحدث عن مشروعات كثيرة واقتراح أفكار عديدة دون التخطيط لتنفيذها، يتسبب فى كثير من المشكلات خاصة أن الأداء المهنى والقدرة على تنفيذ المهام المقترحة أو المطلوبة هو الأساس فى العمل، لأنه يحدد كفاءات الشخص ويزيد من إنجازاته حدد أهدافك أولاً ثم اعرف قدرتك على التنفيذ جيداً، وبعدها ابدأ فى طرح الأفكار.>أنت من الشخصيات التى تعتبر العاطفة أحد مسببات الحياة، لذلك تربطك علاقات ومشاعر عاطفية طيبة مع عدد كبير من الأصدقاء المقربين، الذين يعتبروك مكان لإلقاء الهموم والتحدث عن كثير من المشكلات الخاصة، التى تقدم لها حلول سحرية بفضل خبرتك الحياتية وذكائك الفطرى فى التعامل مع الأمور الاجتماعية.>الإرهاق والحاجة إلى النوم عدد ساعات كافية هم شغلك الشاغل حالياً، بالرغم من حالة الركود التى تعانى منها على مستوى تنفيذ مهام العمل، إلا أنك تمر بحالة نفسية سيئة تولد لديك قدراً كبيراً من الطاقة السلبية التى تجعلك دائماً تشعر بالخمول والحاجة إلى الراحة فى معظم الأوقات.>يتوقع علماء الفلك لمولود الدلو أن يعيش فترة عصيبة خاصة أنه يقع تحت تأثير مشاعر الطاقة السلبية التى تجعله فى حاجة دائماً للنوم والخمول، وعدم القدرة على الإنتاج فى العمل، مما يؤثر على كفاءته فى العمل فى الوقت الذى يحتاج أن يثبت قدرته على الإنجاز فيه.