حظك اليوم برج العذراء الجمعة25/3 /2016

العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>أوضاع غير مستقرة فى مجال العمل، والأجواء مليئة بالصراعات والمشاحنات حاول أن تنأى بنفسك عن هذه الصراعات حتى لا تقع فى أخطاء ربما تؤثر على وضعك فى العمل فى الفترة القادمة، كثير من الأشخاص يحاولون الزج بك فى عدد من الأحاديث الجانبية، فكن أكثر هدوءاً ولا تنجرف مع هذه الأحاديث حتى لا تجد نفسك جزءا من مشكلة.>الحنين إلى الماضى يسيطر عليك، تعود بذاكرتك إلى أيام الطفولة، وتبدى مشاعر الندم على أشخاص رحلوا من حياتك دون أن تعرف أسباب حقيقية، محاولة معرفة تفاصيل ماضية ربما يكون هو الأصعب فى الفترة الحالية فكن أكثر حكمة ولا تترك عقلك يتوه بين هذه التفاصيل ويحاول ربطها ببعض.>التفكير الكثير والتوتر الدائم يتسبب فى الكثير من الأعراض المرضية مثل الإحساس الدائم بالصداع، وخلل فى ضغط الدم، بالإضافة إلى ظهور علامات على وجهك مثل الإجهاد فى منطقة أسفل العين، وتحتاج إلى البعد عن التفكير قدر المستطاع وتهدئة أعصابك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة صعبة خاصة فى محيط العمل حيث يخيم جو من الصراعات والمشاجرات بين أطراف عديدة، يحاولون الاستشهاد فيها بآراء مولود العذراء المعروف بحكمته ووجهة نظره الصائبة فى العديد من المواقف الحياتية.