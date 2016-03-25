أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الجمعة25/3 /2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الجمعة25/3 /2016 حظك اليوم برج العذراء الجمعة25/3 /2016

العذراء على الصعيد المهني:


>أوضاع غير مستقرة فى مجال العمل، والأجواء مليئة بالصراعات والمشاحنات حاول أن تنأى بنفسك عن هذه الصراعات حتى لا تقع فى أخطاء ربما تؤثر على وضعك فى العمل فى الفترة القادمة، كثير من الأشخاص يحاولون الزج بك فى عدد من الأحاديث الجانبية، فكن أكثر هدوءاً ولا تنجرف مع هذه الأحاديث حتى لا تجد نفسك جزءا من مشكلة.

على الصعيد العاطفى:


>الحنين إلى الماضى يسيطر عليك، تعود بذاكرتك إلى أيام الطفولة، وتبدى مشاعر الندم على أشخاص رحلوا من حياتك دون أن تعرف أسباب حقيقية، محاولة معرفة تفاصيل ماضية ربما يكون هو الأصعب فى الفترة الحالية فكن أكثر حكمة ولا تترك عقلك يتوه بين هذه التفاصيل ويحاول ربطها ببعض.

على الصعيد الصحى:


>التفكير الكثير والتوتر الدائم يتسبب فى الكثير من الأعراض المرضية مثل الإحساس الدائم بالصداع، وخلل فى ضغط الدم، بالإضافة إلى ظهور علامات على وجهك مثل الإجهاد فى منطقة أسفل العين، وتحتاج إلى البعد عن التفكير قدر المستطاع وتهدئة أعصابك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة صعبة خاصة فى محيط العمل حيث يخيم جو من الصراعات والمشاجرات بين أطراف عديدة، يحاولون الاستشهاد فيها بآراء مولود العذراء المعروف بحكمته ووجهة نظره الصائبة فى العديد من المواقف الحياتية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى