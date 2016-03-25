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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25 / 3/2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25 / 3/2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25 / 3/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>الحظ يحالفك اليوم بشكل كبير فى محيط العمل، قد تقابل فقط بعض التحديات التى تسبب لك الضغط ولكنك سرعان ما تتغلب عليها. ترتيب الأولويات ووضع جدول زمنى سوف يساعدك بشكل كبير على تحقيق أهدافك الفترة القادمة.

على الصعيد العاطفى:


>قد تقضى يومًا مميزًا مع من تحب عليك أن تقاوم كل الضغوطات والأحزان التى قابلتك الفترة السابقة وتستمع باليوم ولا تفكر كثيرًا فيما سيحدث بعد ذلك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى تنفس بعض الهواء النقى ننصحك بشده إلى قضاء بعض الوقت فى الأماكن الواسعة ومحاولة اتباع حمية غذائية صحية حتى لا تتفاجأ بمشاكل صحية أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>أنتَ بحاجة إلى قضاء بعض الوقت مع نفسك حتى تشعر بقليل من السلام الداخلى. تقلق بشأن بعض المشاكل المالية ولكنك سوف تتمكن من معالجتها فى وقت سريع.
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مصر 365

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