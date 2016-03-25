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حظك اليوم برج القوس الجمعة 25 / 3/2016

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 25 / 3/2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 25 / 3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>يبدو أنك تستسلم للإحباط كثيرًا هذه الأيام نتيجة لتعرضك للكثير من الضغوطات فى العمل، حاول الاستعانة بذوى الخبرة من المحيطين بك سوف يساعدك ذلك بشكل كبير. التزم الصبر والهدوء حتى تمر تلك الضغوطات بسلام.

على الصعيد العاطفى:


>قد يحاول شخص يحبك بصدق أن يلمح لك بإعجابه وحبه لا تتجاهل تلك التلميحات. قد تتحول علاقة صداقة إلى حب كبير بدءًا من اليوم.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>قد تعانى وعكة صحية مفاجئة بسبب العادات الصحية الخاطئة ينصحك الفلك بشدة أن تهتم بصحتك وتتخذ التدابير الوقائية. من الممكن أن تخصص ولو بضع دقائق من يومك للمارسة تمارين رياضية بسيطة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>من المحتمل ظهور بعض الأزمات العابرة فى محيط العمل، حاول أن تتماسك وتضع خطة واضحة للأيام القادمة فلن تدوم تلك الأزمات كثيرًا ولن تتسبب فى أى خسائر ذات أهمية.
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مصر 365

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