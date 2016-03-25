حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 2016/3/25

حظك اليوم لبرج الميزان:

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>على الرغم من الأخبار السعيدة والتقدمات التى لحقت بأبناء هذا البرج إلا أنهم سيعانون بعض المشاكل فى مجال عملهم وسيشعرون بتراجع ملحوظ فى مستواهم، لكن لا داعى للقلق فهناك المزيد من الأخبار السعيدة ستعود وتحلق بأبناء هذا البرج.>حبيبك سيقدم لك مفاجأة لم تتوقعها من قبل ربما دبلة الزواج أو شىء طالما حلمت بامتلاكه لذلك لا داعى للقلق بشأن علاقتك العاطفية فالحب سيكون أهم الدوافع والعوامل التى تساعدك على استمرار مسيرة النجاح التى بدأت بها من قبل.>الحالة الصحية للأسف ستمر ببعض المشاكل التى قد توتر الفرد وتجعله يشعر أنه فى حالة ميئوس منها، لكنها فترة صعبة حقا لكنها ستمر مرور الكرام دون أن تترك أى أثر.>بعض المشاكل ستواجهك على مستوى العمل لكن الحب سيكون الدافع الوحيد الذى قد يغير من حالك، والحالة الصحية لا تقلق إذا واجهتك أى مشكلة فهى أمر بسيط سيمر مرور الكرام.