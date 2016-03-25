حظك اليوم توقعات الأبراج

حظك اليوم الأسد ليوم الجمعة 2016/3/25

>حظك اليوم لبرج الأسد:

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم لبرج الثور

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 25\3\2016

>مكاسب مادية أو مكافأة ستدق أبوابك هذا اليوم فانتظر المزيد من المفاجآت السعيدة فهذا اليوم على المستوى العملى هو يوم حظك فلا داعى للقلق من الممكن أن يغير من مجرى حياتك.>الحب من أهم العوامل التى تدفع بالإنسان إلى الأمام لذلك يجب أن يضع أبناء هذا البرج هذه المقولة بأنفسهم لأنهم أحيانا ما يبحثون عن حالة الحب دون أن ينتقوا الشخص الذى يحبونه.>الإهمال وعدم السماع لكلمات وتعليمات الطبيب سيضعك فى مشكلة كبيرة ستواجهك فى المستقبل لذلك لا داعى لهذا الإهمال.>تقدم كبير على مستوى العمل والمزيد من الأخبار السعيدة ستحلق بأبناء هذا البرج والحب يجب أن ينتقوه جيدا حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة، كما يجب أن يهتموا بحالتهم الصحية كثيرا.>ابتكار وتميز وسرعة فى التنفيذ هذه أبرز صفات مواليد برج الثور فى الجانب العملى، يحاولون طوال الوقت التميز فى أعمالهم للشعور بالنجاح قادرون على الإبداع ولديهم صبر على مواجهة المكائد والصعاب، يقولون دائما إن الحياة عبارة عن مغامرة كبيرة ويجب خوضها للوصول إلى نهايتها وعدم الوقوف فى أى محطة.>لا تتردد فى مصالحة الحبيب فأنت تعرف جيدا أن أخطأت فى حقوقه، لا تعتمد على صبر الحبيب أو شعوره الدائم بأنك تحتاجه فيقبل بالأمر الواقع فهذا بمثابة القنبلة الموقوتة دائما نتوقع أن تنفجر فى أى وقت مما قد يتسبب فى كثير من الأزمات التى قد لا تستطيع أن تتجنب عواقبها.>على الصعيد الصحى مواليد برج الثور قادرون على العيش بصورة صحية فهم عاشقون للأكلات الصحية ولديهم أفكار من خارج الصندوق للعيش بهذه الطريقة، تقول حالة الطقس أن الوقت ملائم للتنزه عليك استنشاق الهواء النقى حتى تشعر بالحرية والانطلاق.>تتوقع لك الأبراج كثير من الأحداث السعيدة التى سوف تؤثر فى حياتك العملية والعائلية لا تتردد فى السفر فأنت لديك فرصة كبيرة للحصول على خبرات جديدة سوف تفيدك فى حياتك العامة وتثقل شخصيتك بشكل كبير أيضا.>برج الجدى على الصعيد المهني: إهمالك فى العمل أدى بك إلى مشاكل قد لا تستطيع حلها بسهولة، لذا أنت ستواجه الأيام المقبلة مشاكل عديدة مع رؤسائك فى العمل، أنت لم تتعلم من أخطائك الماضية لذا ستضطر إلى تعلم دروس فى حياتك المهنية لكن بطريقة صعبة، كنت قد افتعلت مشاكل مع زملائك فى العمل دون أى أسباب واضحة، تريث قليلا.

الجدى على الصعيد العاطفي: يوم عظيم للخروج مع حبيبك وقضاء يوم لطيف، لا تفكر فى الماضى كثيرًا فالتفكير فيه لن ينفعك مطلقًا، شريك حياتك يعانى من إهمالك له، حاول أن تهتم به فصبره لن يطول طويلا، النقاش بشأن المشاكل بينكما ستجعل الأجواء هادئة جدًا، مراعاة مشاعر المقربون منك ضرورة واجبة.

الجدى على الصعيد الصحى: الوقت مناسب للذهاب إلى صالونات التجميل، ستحصل على أخبار جيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية، وزنك بدأ ينخفض تدريجيًا نتيجة النظام الغذائى الذى تتبعه منذ أسبوعين، القليل من ممارسة الأمور الصحية سيفيدك كثيرًا، أخبار جيدة تنتظرها ستغير نفسيتك من حال إلى حال، تفاءل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 25\3\2016

>اهتم قليلا بالانطباعات التى تتركها للآخرين، أمورك المادية تتحسن إلى الحد الذى تستطيع معه أن تشترى سيارة جديدة، حاول إعادة تقييم نفسك من جديد ووضع الأشياء التى ترغب فى عملها على قائمة أولوياتك.>برج الجوزاء على الصعيد المهني: بعض الصعوبات تواجهك على صعيد العمل مع زملائك ومديريك، القليل من المرونة فى التعامل سيفيدك كثيرًا، لا تحاول التنصت على أغلب ما يحدث فنظرية المؤامرة التى تشغل عقلك دائمًا غير مجدية فى أى حال، الفترة القادمة تحتاج لمزيد من الاجتهاد فى عملك.>الجوزاء على الصعيد العاطفي: العلاقة مع شريكك ليست على ما يرام، لابد أن يكون هناك تفاهم بينكما أكثر من أى وقت آخر، الصبر وقلة الغيرة مع شريكك سيقلل من المشاكل التى تواجهكما، أنت مقبل على خطوة رسمية فيما يتعلق بالعلاقة العاطفية، لذا حاول أن تقلل من القلق الذى يملأك هذه الأيام.

الجوزاء على الصعيد الصحى: صحتك متأثرة كثيرًا بالاضطراب النفسى الذى أصابك الفترة الماضية، حاول أن تهدأ حتى لا يتأثر جهازك العصبى وقولونك، السير على نظام غذائى صحى ربما يكون أمر شاق بالنسبة إليك إلا أنه سيفيد جسدك كثيرًا، فهو يكسبك صحة جيدة ورشاقة أيضًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 25\3\2016

>الجلوس مع أصدقائك هذه الفترة يعد أمرا ممتعا وأنت فى أمس الحاجة إليه، كنت قد انشغلت الفترة الماضية بعملك على حساب علاقاتك الاجتماعية ما جعلك تهمل أشخاصا مقربين منك، القليل من المقابلات الاجتماعية سيجعلك على ما يرام نفسيًا وصحيًا.>برج السرطان على الصعيد المهني: ترقية جديدة فى عملك ستحصل عليها اليوم، وربما أيضًا زيادة فى راتبك، كنت قد اجتهدت كثيرًا طيلة الشهور المادية، لذا سيتوج تعبك ومجهودك بأشياء فى صالح، القليل من الصبر فى علاقتك بزملائك فى العمل ومديريك سيكون فى صالحك، حاول التقليل من انفعالك من الأشياء التى تحدث حولك.

السرطان على الصعيد العاطفي: حب جديد يظهر فى الأفق اليوم، حاول التفكير جيدًا قبل اتخاذ أى خطوة فى هذه العلاقة، كنت قد تنتظر ارتباطك بهذا الشخص منذ فترة طويلة، الآن يحدث ما كنت تريده لكن من الضرورى أن تكون ذكيًا ولا تفتعل أزمات بينكما، عدم التفكير فى الماضى ضرورة تفرض نفسها عليك فى هذا الوقت.

السرطان على الصعيد الصحى: الطقس المضطرب هذه الأيام سيجعل أنفك يعانى من احتقان هذه الفترة، عليك الذهاب إلى طبيب الربو الخاص بك، السير على نظام غذائى لمدة طويلة جيد لكن حاول أن تتناول وجبة كنت قد تتناولها قديمًا وجبة واحدة لم تضرك فى أى شىء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 25/3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 25/3 /2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

الحوت على الصعيد العاطفى:

الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 25 /3 /2016

>الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

حظك اليوم برج العذراء الجمعة25/3 /2016

>العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25 / 3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج القوس الجمعة 25 / 3/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم الميزان ليوم الجمعة 2016/3/25

>حظك اليوم لبرج الميزان:

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أمورك المالية تنضبط كثيرًا هذه الأيام، أنت لم تر أصدقاءك القدامى منذ فترة طويلة، لذا أنت تحتاج إلى الجلوس مع صديق مقرب لك للحديث عن المتغيرات التى تحدث الآن فى عملك وحياتك العاطفية، حاول أن تبتعد عن الشك لأنه المدمر الأول لكل شىء جيد.>يتميز برج العقرب بقدرة كبيرة على العمل تحت ضغط الظروف المحيطة به، لديه بعض الأفكار الجريئة التى يحلم بتحقيقها فى المستقبل ولا يهدئ حتى يصل إلى أحلامه، تراه جميع الأبراج قدوة فى الجانب العملى فهم منظمين ومثاليون فى متابعة أعمالهم، قادرون على الفصل بين الجوانب الشخصية والعملية ولا يحاولون إثارة المشاكل، ويكون شعارهم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يحاولون الاستمتاع بحياتهم بعيد عم أجواء العمل حتى تكون حافظ لهم فى اليوم التالى.>مواليد برج العقرب مبتكرون فى الحب ويرون الحبيب هو كل حياتهم، يشعرون معه بالرومانسية والهدوء النفسى ولا يحاولون التصادم إلى فى أصعب الأوقات، انشغلت عن الحبيب فى الفترة السابقة حاول أن تتجنب المشاكل حتى لا تكبر فى الفترات القادمة لأنك ستكون فى موقف ضعف عندما تشعر بالتقصير بسبب انشغالك الدائم.>مواليد برج العقرب لا يستمعون إلى نصائح الأطباء ولديهم هواجس عديدة تجاه المرض ولذلك عليك تجنب الأمراض المعدية، وتقلبت الأجواء حاول ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق فقد بدأ الربيع.>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والتقدم سوف تكون الفترة القادمة مزدهرة جدا فأنت قادر على إنجاز جميع الأعمال المتأخرة لديك، لا تحاول تجاهل مشاعر الحبيب وقدم له مزيدا من الاهتمام لتجنب المشاكل.>الأوضاع المتأزمة فى العمل فى تصاعد مستمر، لذلك عليك أن تتخلى عن المكابرة والمجازفة بإصدار قرارات متسرعة من الممكن أن تكبدك خسائر أنت لا تضعها فى حسبانك، لا تتعامل مع الأمور بعناد، بل اجعل المرونة هى طريقتك فى حل جميع المشكلات حتى تخرج من المواقف الصعبة بأقل الخسائر، ودون ان تفقد احترام رؤسائك.>حيرة شديدة تقودك إلى معرفة تفاصيل أكثر عن شخصية غريبة التقيت بها صدفة، لكن يبدو أن هذه الشخصية كانت تمتلىء بقدر كبير من الغموض الذى يثير إعجابك، كذلك الذكاء فى التعامل الذى يجعل مولود الحوت شغوف جداً لفك شفرات هذه الشخصيات، وحالة من الإقبال على الحب تسيطر عليك.>حالتك الصحية مستقرة، لكنك بحاجة إلى السفر مع الأصدقاء إلى أحد الأماكن الهادئة، حتى تستجم وتترك مشكلات العمل التى تجعلك دائماً فى حالة من التوتر العصبى الذى يتسبب فى مزيد من الأعراض المرضية مثل آلام المعدة وخلل فى ضغط الدم.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة غير مستقرة فى العمل، حيث أن مشكلات العمل أصبحت تشكل عبء حقيقى على مولود الحوت، إذ يتعمد الإنصات إلى كثير من الأشخاص الذين يثيرون مشاعر الاشمئزاز لديه بسبب التصرفات غير المقبولة التى يفعلوها.>التحدث عن مشروعات كثيرة واقتراح أفكار عديدة دون التخطيط لتنفيذها، يتسبب فى كثير من المشكلات خاصة أن الأداء المهنى والقدرة على تنفيذ المهام المقترحة أو المطلوبة هو الأساس فى العمل، لأنه يحدد كفاءات الشخص ويزيد من إنجازاته حدد أهدافك أولاً ثم اعرف قدرتك على التنفيذ جيداً، وبعدها ابدأ فى طرح الأفكار.>أنت من الشخصيات التى تعتبر العاطفة أحد مسببات الحياة، لذلك تربطك علاقات ومشاعر عاطفية طيبة مع عدد كبير من الأصدقاء المقربين، الذين يعتبروك مكان لإلقاء الهموم والتحدث عن كثير من المشكلات الخاصة، التى تقدم لها حلول سحرية بفضل خبرتك الحياتية وذكائك الفطرى فى التعامل مع الأمور الاجتماعية.>الإرهاق والحاجة إلى النوم عدد ساعات كافية هم شغلك الشاغل حالياً، بالرغم من حالة الركود التى تعانى منها على مستوى تنفيذ مهام العمل، إلا أنك تمر بحالة نفسية سيئة تولد لديك قدراً كبيراً من الطاقة السلبية التى تجعلك دائماً تشعر بالخمول والحاجة إلى الراحة فى معظم الأوقات.>يتوقع علماء الفلك لمولود الدلو أن يعيش فترة عصيبة خاصة أنه يقع تحت تأثير مشاعر الطاقة السلبية التى تجعله فى حاجة دائماً للنوم والخمول، وعدم القدرة على الإنتاج فى العمل، مما يؤثر على كفاءته فى العمل فى الوقت الذى يحتاج أن يثبت قدرته على الإنجاز فيه.>أوضاع غير مستقرة فى مجال العمل، والأجواء مليئة بالصراعات والمشاحنات حاول أن تنأى بنفسك عن هذه الصراعات حتى لا تقع فى أخطاء ربما تؤثر على وضعك فى العمل فى الفترة القادمة، كثير من الأشخاص يحاولون الزج بك فى عدد من الأحاديث الجانبية، فكن أكثر هدوءاً ولا تنجرف مع هذه الأحاديث حتى لا تجد نفسك جزءا من مشكلة.>الحنين إلى الماضى يسيطر عليك، تعود بذاكرتك إلى أيام الطفولة، وتبدى مشاعر الندم على أشخاص رحلوا من حياتك دون أن تعرف أسباب حقيقية، محاولة معرفة تفاصيل ماضية ربما يكون هو الأصعب فى الفترة الحالية فكن أكثر حكمة ولا تترك عقلك يتوه بين هذه التفاصيل ويحاول ربطها ببعض.>التفكير الكثير والتوتر الدائم يتسبب فى الكثير من الأعراض المرضية مثل الإحساس الدائم بالصداع، وخلل فى ضغط الدم، بالإضافة إلى ظهور علامات على وجهك مثل الإجهاد فى منطقة أسفل العين، وتحتاج إلى البعد عن التفكير قدر المستطاع وتهدئة أعصابك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة صعبة خاصة فى محيط العمل حيث يخيم جو من الصراعات والمشاجرات بين أطراف عديدة، يحاولون الاستشهاد فيها بآراء مولود العذراء المعروف بحكمته ووجهة نظره الصائبة فى العديد من المواقف الحياتية.>الحظ يحالفك اليوم بشكل كبير فى محيط العمل، قد تقابل فقط بعض التحديات التى تسبب لك الضغط ولكنك سرعان ما تتغلب عليها. ترتيب الأولويات ووضع جدول زمنى سوف يساعدك بشكل كبير على تحقيق أهدافك الفترة القادمة.>قد تقضى يومًا مميزًا مع من تحب عليك أن تقاوم كل الضغوطات والأحزان التى قابلتك الفترة السابقة وتستمع باليوم ولا تفكر كثيرًا فيما سيحدث بعد ذلك.>تحتاج إلى تنفس بعض الهواء النقى ننصحك بشده إلى قضاء بعض الوقت فى الأماكن الواسعة ومحاولة اتباع حمية غذائية صحية حتى لا تتفاجأ بمشاكل صحية أنت فى غنى عنها.>أنتَ بحاجة إلى قضاء بعض الوقت مع نفسك حتى تشعر بقليل من السلام الداخلى. تقلق بشأن بعض المشاكل المالية ولكنك سوف تتمكن من معالجتها فى وقت سريع.>يبدو أنك تستسلم للإحباط كثيرًا هذه الأيام نتيجة لتعرضك للكثير من الضغوطات فى العمل، حاول الاستعانة بذوى الخبرة من المحيطين بك سوف يساعدك ذلك بشكل كبير. التزم الصبر والهدوء حتى تمر تلك الضغوطات بسلام.>قد يحاول شخص يحبك بصدق أن يلمح لك بإعجابه وحبه لا تتجاهل تلك التلميحات. قد تتحول علاقة صداقة إلى حب كبير بدءًا من اليوم.>قد تعانى وعكة صحية مفاجئة بسبب العادات الصحية الخاطئة ينصحك الفلك بشدة أن تهتم بصحتك وتتخذ التدابير الوقائية. من الممكن أن تخصص ولو بضع دقائق من يومك للمارسة تمارين رياضية بسيطة.>من المحتمل ظهور بعض الأزمات العابرة فى محيط العمل، حاول أن تتماسك وتضع خطة واضحة للأيام القادمة فلن تدوم تلك الأزمات كثيرًا ولن تتسبب فى أى خسائر ذات أهمية.>على الرغم من الأخبار السعيدة والتقدمات التى لحقت بأبناء هذا البرج إلا أنهم سيعانون بعض المشاكل فى مجال عملهم وسيشعرون بتراجع ملحوظ فى مستواهم، لكن لا داعى للقلق فهناك المزيد من الأخبار السعيدة ستعود وتحلق بأبناء هذا البرج.>حبيبك سيقدم لك مفاجأة لم تتوقعها من قبل ربما دبلة الزواج أو شىء طالما حلمت بامتلاكه لذلك لا داعى للقلق بشأن علاقتك العاطفية فالحب سيكون أهم الدوافع والعوامل التى تساعدك على استمرار مسيرة النجاح التى بدأت بها من قبل.>الحالة الصحية للأسف ستمر ببعض المشاكل التى قد توتر الفرد وتجعله يشعر أنه فى حالة ميئوس منها، لكنها فترة صعبة حقا لكنها ستمر مرور الكرام دون أن تترك أى أثر.>بعض المشاكل ستواجهك على مستوى العمل لكن الحب سيكون الدافع الوحيد الذى قد يغير من حالك، والحالة الصحية لا تقلق إذا واجهتك أى مشكلة فهى أمر بسيط سيمر مرور الكرام.