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مطار شرم الشيخ يستقبل 4273 سائحًا على متن 31 رحلة دولية ومحلية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 4273 سائحًا على متن 31 رحلة دولية ومحلية مطار شرم الشيخ يستقبل 4273 سائحًا على متن 31 رحلة دولية ومحلية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الجمعة، 31 رحلة دولية، على متنها 4273 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وقال عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن مدنية شرم الشيخ بدأت تشهد انتعاش سياحية خلال هذه الايام ، وأن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 19% والمحافظة 18%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 18رحلة دولية طيران على متنها 3162 سائحًا من مختلف الجنسيات و13 رحلة داخلية على متنها 1111سائحاً مصرياً، بإجمالى 4273 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 3993 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.


>وصول 54 رحلة طيران من سويسرا وبولندا والدنمارك إلى الغردقة وشرم الشيخ
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