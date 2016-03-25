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مدرب تشيلي: لم نستحق الهزيمة أمام الأرجنتين

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مدرب تشيلي: لم نستحق الهزيمة أمام الأرجنتين مدرب تشيلي: لم نستحق الهزيمة أمام الأرجنتين

(إفي): قال مدرب منتخب تشيلي، خوان أنطونيو بيتزي، عقب الهزيمة على ملعب سانتياجو الوطني أمام الأرجنتين بهدفين لواحد بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا، إن فريقه لعب بشكل جيد وسيطر على الكرة في معظم أوقات المباراة، لذا فهو لا يستحق الهزيمة.

وصرح بيتزي، في أول مشاركة رسمية له كمدرب للمنتخب التشيلي، أن "لاروخا" سيطر على معظم أوقات المباراة وسنحت له فرص قليلة، لكنها كانت "كافية" بحسبه للخروج بنتيجة غير الهزيمة.

وقال في مؤتمر صحفي:"بوجه عام المباراة خضعت لسيطرتنا لكن دون ترجمة ذلك لأهداف. لم يكن التفوق كافيا لتسجيل أكثر من هدف".

واعتبر بيتزي أن إصابة ماتياس فرنانديز ومارسيلو دياز أثرت على نتيجة المباراة، لأنهما حرماه من إجراء أكثر من تغيير في الشوط الثاني.

وعن مباراة القادمة يوم الثلاثاء أمام فنزويلا، قال إنه لن يحظى بجهود فرنانديز ودياز، ولا أيضا الحارس كلاوديو برافو لتراكم البطاقات، لكنه سيستعيد أرتورو فيدال.

وإزاء هذا الأمر، أكد أن جوني إيريرا سيكون الحارس الأساسي أمام الفنزويليين، مشيرا إلى أنه سيقرر لاحقا إذا ما كان سيحتاج لاستدعاء لاعب جديد للانضمام للمنتخب.

وتحتل تشيلي بعد هذه الهزيمة المركز السادس بالتصفيات برصيد 7 نقاط، فيما صعدت الأرجنتين للمركز الرابع برصيد 8 نقاط، بينما تقبع فنزويلا في مؤخرة جدول التصفيات برصيد نقطة وحيدة من تعادلها الليلة الماضية أمام بيرو 2-2.

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