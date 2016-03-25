وزير النقل اليمنى يوقف قائد طائرة هبط اضطراريا بمطار صنعاء

> أوقفت وزارة النقل اليمنية ، طاقم الطائرة التى هبطت فى مطار صنعاء (الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين) أمس أضطراريا ، وتشكيل لجنة تحقيق فى الخطأ الذى ارتكبه قائد الطائرة بالهبوط فى المطار وإتخاذ الإجراءات بهذا الشأن.

وقال وزير النقل اليمنى بدر الحالمى فى بيان أصدرته الوزارة فى عدن اليوم /الجمعة/ - أن الطائرة كان من المفترض أن تهبط فى مطار سيئون بمحافظة حضرموت وعلى متنها 117 من جرحى المقاومة الذين تم علاجهم فى الأردن فهبطت فى صنعاء اضطراريا نتيجة لوفاة أحد الركاب لم يكن من بين الجرحى .

وأضاف أنه فور علمه بالواقعة تم التواصل مع قيادة العمليات المشتركة ومع عدد من ركاب الطائرة للإطمئنان على أوضاعهم وأكدوا لنا صحة وفاة أحد الركاب وعدم تعرضهم لأية تجاوزات من قبل أمن مطار صنعاء .

وأوضح الركان ، أن عددا من موظفى الأمن صعدوا إلى الطائرة وطلبوا جوازات الركاب وقاموا بتصويرها وأعادوها لهم ، كما قاموا بتصوير الركاب بصور جماعية وهم على الكراسى وسألوا بعض الركاب عن سبب ذهابهم للأردن ولم يتعرضوا لأى أذى عدا الاستفزازت السابقة .

وأشار إلى أن نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح ، كان يتابع الوضع بصفة مستمرة للإطمئنان على جميع الركاب وسلامتهم حتى غادرت الطائرة مطار صنعاء ، كما كانت الوزارة على تواصل مستمر مع قيادة العمليات المشتركة للتحالف ليتم التصريح بشكل عاجل للطائرة بمغادرة مطار صنعاء لتواصل رحلتها إلى مطار سيئون وبالفعل غادرت الطائرة إلى مطار بيشة بالسعودية .

وأكد الوزير اليمنى بدر الحالمى فى البيان الذى وزع على وسائل الإعلام ، أن الأسباب التى أدت بقائد الطائرة إلى الهبوط الاضطرارى بمطار صنعاء صحيحة وفقا لقانون الطيران المدنى .. وهاجم الحالمى وسائل الإعلام التى أثارت الاشاعات بنشر أخبار غير صحيحة حول هبوط الطائرة .

وكانت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى تديرها جماعة الحوثيين ذكرت أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية هبطت اضطراريا فى مطار صنعاء بعد تعذر هبوطها فى مطار سيئون بسبب سوء الأحوال الجوية هناك .

وذكر مصدر ملاحى فى المطار أنه تم التصريح باقلاع الطائرة إلى مطار بيشة السعودى لاستكمال رحلتها إلى مطار سيئون .

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