ألمانيا تسجن سوريا مرتبطا بتنظيم داعش الإرهابى

> أعلن القضاء الألمانى ، سجن مواطن سورى يشتبه فى انتمائه لتنظيم داعش فى سوريا بين عامى 2013 و2014.

وأوضحت محكمة ألمانية فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم /الجمعة/ ، أن المشتبه به الذى جرى اعتقاله شارك فى عمليات عسكرية مختلفة لداعش دون أن تشير إلى تاريخ دخوله وما إذا كان قد تسلل بين طالبى اللجوء .

وتولى العضو السابق فى داعش نقل مواد غذائية بين مختلف قواعد التنظيم المتطرف .

من جانبها .. أوضجت النيابة العامة الألمانية أن المعتقل لا صلة له بهجمات باريس ، ولم يكن يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية فى أوروبا.

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