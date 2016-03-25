بالفيديو.. هند صبري تنضم لـ «داعش» في «زهرة حلب»

نشرت الفنانة التونسية هند صبري برومو فيلم “زهرة حلب” للمخرج رضا الباهي، والذي يعد آخر أعمالها السينمائية، على صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وقالت هند معلقة على الفيلم : “في يوم مثل هذا، ضرب فيه الإرهاب العالم من جديد، هذا الفيلم يحاول أن يطرح أسئلة مهمة”، وظهرت في البرومو وهي تطلق النار مرتدية زي داعش الأسود.

يدور فيلم “زهرة حلب” حول سيدة وابنها ينتميان إلى عائلة عادية، لها حياتها ومشاكلها وأحلامها، تحب وتغضب وتتزوج وتنفصل، لكن الحرب تدمر كل أحلامهم، وطموحاتهم.

ويتناول الفيلم الآثار الإنسانية للحرب، ودروها في تبديل حياة الناس وتبخرها بين أيديهم بسبب الحروب، كما يحمل رسالة إنسانية لا سياسية، ويدين الحرب بغض النظر عن هوية أطرافها، لأن الحرب، كما يقول صناع الفيلم في دعايته، تدمر الجميع.

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