روسيا تنفي ما تردد حول السماح بتسيير رحلات جوية إلى تركيا

نفت لجنة الطيران الروسية ما تردد من أنباء بشأن سماحها لشركة “خطوط أورال الجوية” بالقيام برحلات إلى تركيا ، مشيرة إلى وجود تهديد إرهابي واقعي على أراضي الأخيرة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن اللجنة قولها – على موقعها الرسمي اليوم /الجمعة/ – “وفق أحكام القانون الجوي .. وفيما يتعلق بالمعلومات حول سماح لجنة الطيران الروسية لشركة “خطوط أورال الجوية” بالقيام برحلات إلى تركيا ، فإنها لا تتناسب مع الواقع” .

وأضافت اللجنة أنها آخذة بعين الاعتبار تطورات الأوضاع الخارجية ووجود تهديد واقعي بارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي التركية ، مؤكدة على أنها لا تخطط للسماح لشركة “خطوط أورال الجوية” بالقيام برحلات إلى الأناضول” .

وأشارت إلى أنها ترى أن تطوير المواصلات الجوية النظامية بين روسيا وتركيا في الظروف الراهنة أمر غير مقبول .

وتأتي هذه التصريحات لتنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام – في وقت سابق – حول حصول “خطوط أورال الجوية” على سماح للقيام برحلات نظامية إلى الأناضول، سبع مرات أسبوعيا.