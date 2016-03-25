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روسيا تنفي ما تردد حول السماح بتسيير رحلات جوية إلى تركيا

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روسيا تنفي ما تردد حول السماح بتسيير رحلات جوية إلى تركيا روسيا تنفي ما تردد حول السماح بتسيير رحلات جوية إلى تركيا

نفت لجنة الطيران الروسية ما تردد من أنباء بشأن سماحها لشركة “خطوط أورال الجوية” بالقيام برحلات إلى تركيا ، مشيرة إلى وجود تهديد إرهابي واقعي على أراضي الأخيرة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن اللجنة قولها – على موقعها الرسمي اليوم /الجمعة/ – “وفق أحكام القانون الجوي .. وفيما يتعلق بالمعلومات حول سماح لجنة الطيران الروسية لشركة “خطوط أورال الجوية” بالقيام برحلات إلى تركيا ، فإنها لا تتناسب مع الواقع” .

وأضافت اللجنة أنها آخذة بعين الاعتبار تطورات الأوضاع الخارجية ووجود تهديد واقعي بارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي التركية ، مؤكدة على أنها لا تخطط للسماح لشركة “خطوط أورال الجوية” بالقيام برحلات إلى الأناضول” .

وأشارت إلى أنها ترى أن تطوير المواصلات الجوية النظامية بين روسيا وتركيا في الظروف الراهنة أمر غير مقبول .

وتأتي هذه التصريحات لتنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام – في وقت سابق – حول حصول “خطوط أورال الجوية” على سماح للقيام برحلات نظامية إلى الأناضول، سبع مرات أسبوعيا.

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