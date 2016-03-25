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دراسة أمريكية تكشف العلاقة بين التوتر وإصابة المراهقين بالربو

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دراسة أمريكية تكشف العلاقة بين التوتر وإصابة المراهقين بالربو دراسة أمريكية تكشف العلاقة بين التوتر وإصابة المراهقين بالربو
كشفت دراسة أمريكية جديدة نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن أن تعرض المراهقين لزيادة مستويات التوتر والقلق ارتبطت بإصابتهم بالربو، مشيرًا إلى أن أعراض الربو الشائعة بين المراهقين تشمل ضيق التنفس والاستيقاظ فى منتصف الليل.

ووفقًا للدراسة التى أجرتها جامعة هنرى فورد الأمريكية على 38 مريضًا للربو تتراوح أعمارهم مابين 14 لـ17 عامًا، أظهرت ارتفاع بمستويات التوتر والقلق لدى المراهقين المصابين بالربو عن غيرهم.
>وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة مهمة جدًا للأطباء فى التحكم فى مرض الربو عن طريق التحكم فى الإجهاد والتوتر، ووفقًا للنتائج التى أثبتت وجود صلة بين أعراض الربو والتعرض للتوتر والقلق بين المراهقين.

أكد الباحثون ضرورة إجراء العديد من الدراسات الأخرى للتغلب على أعراض الربو لدى المراهقين وتجنب الأسباب المؤدية للإصابة بها كالتوتر والقلق الزائد.


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