وداعًا للعمى.. باحثون يعالجون الجلوكوما بالخلايا الجذعية المستمدة من الجلد

نجح فريق من الباحثين من جامعة إنديانا الأمريكية فى علاج الجلوكوما "أقوى مسببات العمى" بحقن الخلايا الجذعية المستمدة من خلايا الجلد البشرى.

وأشار الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخرًا مجلة الخلايا الجذعية، إلى أن مرض الجلوكوما هو السبب الرئيسى للعمى وهو الأكثر شيوعًا بين كبار السن ويحدث نتيجة موت الخلايا الشبكية (RGCs) وهى الخلايا العصبية التى تحمل الإشارات البصرية من العين للدماغ.

وأوضح الباحثون أن "الجلوكوما" تسبب تراكم الضغط حتى داخل العين، والذى إذا ترك بدون علاج، يمكن أن يؤدى لتلف العصب البصرى ومنه إلى فقدان البصر والعمى.

واستخدم الباحثون خلال الدراسة -التى نشرها مؤخرًا أيضًا الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”- الخلايا الجذعية المحفزة التى تعرف بالخلايا الغير متمايزة التى لديها القدرة على أن تصبح تقريبًا أى نوع من الخلايا فى الجسم مع حقنها فى خلايا العين للمرضى الذين يعانون من "الجلوكوما".

ووجد الباحثون أنه تم علاج 90% من الأشخاص فوق سن الـ50 عامًا، مع عدم وجود آثار جانبية بعد عملية الحقن، لافتين إلى أن هذا الاكتشاف يعد طفرة فى علاج الجلوكوما وسيستخدم فى علاج كل الأمراض المستعصية.

يذكر أن مرض الجلوكوما رغم أنه أكثر شيوعًا بين كبار السن، لكن الدراسات توصلت إلى أن 1 من كل 10 آلاف طفل ولدوا مصابين به.

ويشار إلى أنه تم ابتكار عدسات لاصقة ذكية يمكن أن تتنبأ بخطر الإصابة بتطور "الجلوكوما".

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