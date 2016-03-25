مفاجأة.. الوحمة مش أمنيات متحققتش للأم.. اعرف سر كل علامة

ما هى حقيقة الوحمة؟ هل هى فعلاً أمنية للأم خلال فترة الحمل اشتهت فيها تناول طعام ما ولكن لم تتحقق فظهرت على جسم الطفل أم أن لها سبب علمى أخر بعيدًا عن هذا السبب الشائع.

وعن حقيقة الوحمات تتحدث الدكتورة عزة محمد جبل، استشارى الأمراض الجلدية والتجميل، مؤكدة أنه لا علاقة لها بتمنيات الأم، ولكنها عبارة عن تجمعات شعيرات دموية تكون ناتجة عن الوعاء الدموى أو من الطبقات الداخلية والخارجية للجلد، ويكون لها علاقة بالجينات نفسها الخاصة بالمولود.

وحول ما يطلق عليه العامة اسم "الفراولة" والتى تظهر فى العديد من المواليد أوضحت أنها مجرد وحمة حمراء تأخذ شكل الفراولة وتكون نتيجة لتجمع شعيرات دموية وتوسعها فهى ناتجة عن الوعاء الدموى، وعادة تظهر مع بداية مولد الطفل ثم تختفى بعد فترة، أما إذا ظهرت بجانب العين فيمكن التعامل الطبى معها عن طريق بعض العقاقير التى تم اكتشافها مؤخرًا واستخدام الليزر فى حالة عدم زوالها.

وأشارت الدكتورة عزة، إلى أن الوحمات ألوان، تدرج فى درجاتها ما بين الغامقة والفاتحة نسبة لمصدرها من طبقات الجلد تحديدًا، والتى تظهر على شكل زوائد جلدية ولا خوف منها لأنها حميدة إلا فى حالات معينة يجب الانتباه لها.

وأضافت استشارى الأمراض الجلدية والتجميل، أنه يجب الحذر عند تغير لون أو شكل الوحمة أو زيادة حجمها، وكذلك الوحمة التى تكون بها شعر أما عن طريقة التعامل مع الوحمات لإزالتها بسبب ظهورها بشكل قبيح فى مكان واضح مثل الوجه فيمكن التعامل معها بالليزر فقط إلا فى حالة الوحمة الحمراء التى نطلق عليها الفراولة كما ذكرنا من قبل.

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