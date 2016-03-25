الليلة.. حلقة خاصة لـ«الحياة اليوم» من داخل مطار القاهرة الدولي

يقم برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية الحياة 1 حلقة خاصة في السادسة من مساء اليوم الجمعة، من داخل مطار القاهرة الدولي مع الإعلامي تامر أمين،ويحاور خلالها اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرة وعدد من مسؤولي الجمارك والأمن للتعرف على الإجراءات التأمينية داخل المطار وكيفية ضبط المواد المتفجرة والمهربات عبر المطارات من خلال الوسائل التقنية الحديثة وإجراءات التفتيش التقليدية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد وتنامي ظاهرة الإرهاب واستهداف المدنيين الأبرياء في مطارات العالم، كما حدث مؤخرا في مطار بروكسل البلجيكي، فضلا عن استهداف الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء أواخر أكتوبر الماضي، بحسب بيان عن قناة الحياة.