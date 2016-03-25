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قسم التشريع بمجلس الدولة يرسل لائحة البرلمان الداخلية لـ"عبد العال" غدا

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قسم التشريع بمجلس الدولة يرسل لائحة البرلمان الداخلية لـ"عبد العال" غدا قسم التشريع بمجلس الدولة يرسل لائحة البرلمان الداخلية لـ"عبد العال" غدا
يرسل قسم التشريع بمجلس الدولة غدا السبت مشروع اللائحة الداخلية لمجس النواب للدكتور على عبد العال، بعدما تمت مراجعته والانتهاء منه يوم الأربعاء الماضى.

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم ناقش مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان بكل مواده وانجزه فى وقت قليل- أقل من أسبوعين - رغم ضخامة المشروع، حيث يتكون من 438 مادة.
>وأشار إلى أن القسم بذل جهدا كبيرا لأن مشروع اللائحة سينظم أعمال البرلمان، مشيرا إلى أن القسم كان حريصا على الانتهاء من اللائحة، ونأمل أن يسرع مجلس النواب فى إنجاز الأعمال الذى ينتظرها المصريون منه.


>نواب العاصمة فى آخر لقاءات رئيس الوزراء قبل إلقاء بيان الحكومة.. النائب جون طلعت: الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية صارمة خلال أيام.. وأحمد زيدان: وعد بتسهيل إجراءات المستثمرين وحل مشكلات التعليم والصحة
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مصر 365

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