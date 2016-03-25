وزير التموين: شراء 60 ألف طن قمح فرنسى.. والاحتياطى يكفى حتى مطلع يوليو

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطيى الاستراتيجى من القمح، يكفى حتى الأسبوع الأول من يوليو القادم، وذلك بعد تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء 60 ألف طن قمح فرنسى، من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها شركات محلية وعالمية، بمتوسط سعر 189 دولار و20 سنت لكل طن، على أن يبدأ التوريد من يوم 25 من شهر أبريل المقبل ولمدة 10 أيام.

وتابع وزير التموين - فى بيان رسمى- أنه من المتوقع أن يصل الاحتياطى الاستراتيجى من القمح حتى شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد فتح باب استلام الاقماح المحلية من المزارعين الشهر المقبل، بسعر 420 جنيه للأردب بدرجة نظافة لا تقل عن 22 ونصف قيراط.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهيئة تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية، طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005، والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود كس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا و أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية، من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارت وأجهزة معنية.

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