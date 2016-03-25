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ضبط موظف بتموين المنيا لاستخدامه 83 بطاقة تموينية قبل توزيعها على المخابز

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ضبط موظف بتموين المنيا لاستخدامه 83 بطاقة تموينية قبل توزيعها على المخابز ضبط موظف بتموين المنيا لاستخدامه 83 بطاقة تموينية قبل توزيعها على المخابز
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث بالمنيا من ضبط موظف بإدارة تموين ديرمواس بعد ورود معلومات عن قيامة باستخدام 83 بطاقة ذكية مستجدة قبل توزيعها على المخابز مقابل الحصول على مبلغ مالى.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "محمد.ن" 27 سنة موظف بإدارة تموين ديرمواس لقيامه باستخدام 83 بطاقة ذكية خاصة بـ283 فردا داخل أحد المخابز بالمركز قبل توزيعها على المكاتب التموينية مقابل مبلغ 1000 جنيه والحصول على فارق الدعم لمدة 3 أيام متتالية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2850 جنح مركز ديرمواس لسنة 2016.


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