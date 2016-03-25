بعد قليل.. بدء جلسة ختام مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء فى شرم الشيخ

تبدأ بعد قليل، فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء ، فى مدينة شرم الشيخ ، بحضور 27 وزير دفاع دولة أفريقية ، وعدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، فى إطار الحرص على متابعة القضايا الأمنية الاقليمية والدولية، ومشكلات مواجهة الإرهاب والتطرف، خاصة فى القارة الإفريقية.

ومن المقرر، أن يتم إعلان توصيات المؤتمر فى الجلسة الختامية لتفعيلها، بعدما تم الاتفاق عليها بالأمس خلال الجلسات التى حضرها الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وزير الدفاع بجلسة تجمع الساحل والصحراء بشرم الشيخ: ندين بأشد العبارات إرهاب بروكسل.. صدقى صبحى: الإرهاب يهدد العالم ويستهدف المدنيين.. أمين عام "الساحل والصحراء":سندافع عن حدودنا دون انتظار مجلس الأمن

>

>