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300 ألف طن قمح رومانى وأوكرانى لإنتاج الخبز المدعم تصل البلاد غدا

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300 ألف طن قمح رومانى وأوكرانى لإنتاج الخبز المدعم تصل البلاد غدا 300 ألف طن قمح رومانى وأوكرانى لإنتاج الخبز المدعم تصل البلاد غدا
تصل بداية من غدا السبت 300 ألف طن قمح رومانى وأرجنتينى وأوكرانى وفرنسى، تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية عليها من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية، فى إطار تأمين احتياجات مصر من القمح لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهيئة تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية، طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود "قس" الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا.

وأوضح عبد الفتاح، أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة.


>- "التموين" تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح فرنسى لإنتاج الخبز المدعم
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مصر 365

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