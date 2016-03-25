طائرات الأباتشى تقصف مواقع للقاعدة فى الحوطة بلحج باليمن

> قصفت طائرات الأباتشى التابعة لدول التحالف العربى قبل فجر اليوم مواقع تابعة لتنظيم القاعدة بمحيط مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج التى تبعد 27 كيلومترا عن محافظة عدن اليمنية .

وأوضحت مصادر محلية فى لحج لموقع /صدى عدن/ الإخبارى أن الطائرات قصفت عربة مصفحة تابعة للقاعدة فى إحدى المزارع شرق الحوطة بالإضافة إلى استهدافها موقعين بسفيان والرباط وقامت طائرة بدون طيار بالتحليق فى هذه المناطق عقب القصف .

وأضافت المصادر أن عناصر من المقاومة الجنوبية بالحوطة انتشرت فى شوارع المدينة عقب الغارات لتأمينها.. ولم ترد بعد أى أنباء عن سقوط ضحايا .

يذكر أن طائرة أمريكية بدون طيار كانت قد استهدفت يوم الثلاثاء الماضى معسكرا تدريبيا للقاعدة فى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 من هذه العناصر .

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