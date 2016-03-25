مش عفاريت.. السبب وراء علامات الجروح عند الاستيقاظ من النوم

أحيانًا يستيقظ البعض وعلى أجسادهم علامات لجروح وإصابات وهو ما قد يسبب حيرة وقد يفسره البعض تفسيرات خيالية، بل وقد يعتبره آخرون مسًا من الجن والعفاريت، ولكن لهذه الحالات تفسيرات علمية ترتبط بعلم النفس.

ويفسر العلم إيذاء النفس بأنه عبارة عن التسبب فى الضرر لجسمك متعمدًا سواء كان بالتجريح أو الحرق أو أى طرق أخرى من الإصابات، وعلى الرغم من أن التسبب فى الجراح للنفس يعتبره البعض محاولة للانتحار إلا أنها ليست دائما كذلك، ولكن أحيانًا قد تكون هذه الحالة محاولة للأشخاص الذى يجرحون أنفسهم لإلهاء أنفسهم عن اضطراباتهم الداخلية أو التخلص من قلق يشعرون به وغير قادرين على التعبير عنه.

وهى الحالات التى يوضحها موقع "psychologytoday" مؤكدًا أنها ناتجة عن صراع نفسى قد ينعكس فى صورة اكتئاب حاد أو وسواس قهرى أو ضغط نفسى وتوتر لا يستطيع الشخص التنفيس عنه بشكل طبيعى وكلما ضغط عليه تسبب فى إيذاء نفسه، وأحيانًا لا يعرف الشخص أنه من فعل ذلك بنفسه، وتثبت الإحصائيات أن هذه الحالات تكون بشكل أكبر فى الدول المتقدمة لأن الإنسان يمر بأكثر من مرحلة حياتية يجب عليه التأقلم معها ومواجهة تحدياتها ما يزيد الصراع بداخله، ومن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التى يحدث إيذاء النفس بين الفتيات بنسبة 1 من كل 5 وفى الذكور 1 من كل 7 ذكور، فيما يحدث ذلك بين المراهقين وبدايات الشباب بنسبة 90% من مجموع الحالات.

>فى السياق ذاته قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، استشارى الأمراض النفسية والعلاقات الأسرية، أنها تعاملت مع حالة لم تكن تعلم بأنها تتسبب فى إيذاء نفسها وهو رجل يحلم بآخر يضربه ويحاول مقاومته بكل ما أوتى من قوة، وعندما يستيقظ يشعر بآلام مبرحة وأوجاع لا يعلم سببها.

وأضافت أسماء عبد العظيم، أن الوضع ازداد سوءًا عندما كان الرجل يستيقظ مصابًا بجروح بكل مكان فى جسمه، ما جعل أهله يسألون عن الأسباب ويستشيرون المختصين.

وتابعت استشارى الأمراض النفسية: "عندما جاءت لى الحالة لم تكن تعلم بما حدث لها بالفعل، وكان شابًا فى أواخر العشرينيات من عمره، به جروح تزداد يومًا عن الأخر ولا يعلم لها سبب غير الحلم الذى يتذكره، لذلك كانت الجلسات النفسية للمريض ضرورية والطلب من الأهل بمراقبة المريض أثناء النوم".

أضافت أنها كانت تعلم جيدًا أنه يؤذى نفسه بشكل لا شعورى أثناء النوم لأن الوعى يغيب واللاشعور يبدأ فى التعبير عن نفسه وأن بداخله صراع نفسى هو المسئول عن ذلك، وبالفعل بعد مراقبة الأهل اتضح أنه يفعل ذلك فى نفسه أثناء النوم.

وأوضحت أنها تعرفت على الدوافع والخبرات السابقة لهذه الحالة لتتعرف على ماهية الصراع الذى يدور بداخله فاكتشفت أن هذا الرجل الذى يظهر له فى أحلامه هو ضميره الذى يشعره بالذنب بسبب أنه كان على علاقة بفتاة وغدر بها بعد وعدها بالزواج ثم مرت السنوات ليتزوج وينجب طفلة، ما جعله يشعر بالرعب من أن يحدث لها مثلما فعل مع الفتاة التى كان على علاقة بها".

وأكدت استشارى الأمراض النفسية أن الجلسات النفسية كانت كفيلة بعلاج المريض، مضيفة أن هناك العديد من الحالات التى تؤذى نفسها وهى تعى ذلك على عكس هذه الحالة لأنها تجد فى إيذاء النفس راحة نفسية وتخفيف من الذنب وكره النفس الذى تشعر به.

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