لمرضى النقرس.. وصفات منزلية تخفف آلام المرض وتساعد على الشفاء

يعانى الكثيرون من مرض النقرس ويبحثون عن العلاج الذى يخفف آلامهم أو يشفيهم منه.>وأوضح الموقع الهندى "Bold sky"، أن مرض النقرس هو اضطراب يحدث عندما ترتفع مستويات حمض اليوريك داخل الجسم، وينتج عنه تكون بلورات صغيرة تتراكم على شكل كتل فى بطانة المفاصل، وإذا حدث خلل فى عملية التمثيل الغذائى، قد ينتج عنها تراكم حمض اليوريك بالجسم ما يتسبب فى حدوث التهاب المفاصل.

أشار التقرير إلى أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بمرض النقرس، وتتضمن: الوراثة والسمنة وشرب الخمر وتناول الأطعمة التى تحتوى على اللحوم الحمراء والأسماك الزيتية وبعض العلاجات كالعلاج الكيميائى، والعديد من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالنقرس.

ووفقًا لهذا يقدم التقرير بعض العلاجات المنزلية السريعة لمرض النقرس، والتى تشمل الآتى:

>1- استهلاك من 3 إلى 4 فصوص من الثوم يوميًا يحقق لك نتائج إيجابية وسريعة، كما أن تناول من 10 إلى 12 ثمرة الكريز بشكل يومى تقلل من الألم الناتج عن النقرس وتؤدى إلى شعورك بالراحة.

>2-أخذ ملعقة من العسل ومزجها مع 3 أو 4 ملاعق صغيرة من خل التفاح وإضافة المزيد من الخليط فى كوب من الماء ويقلب جيدًا ثم الشرب منه طوال اليوم يعد علاجا فعالا للنقرس.

>3-الإكثار من تناول العنب، فإنه غنى بفيتامين C، ما يساعد فى تخلص الجسم من حمض اليوريك وتفاعل المواد الكيميائية مع يورات أحادية الصوديوم وحل كتل اليوريك المتراكمة فى الجسم ويتم طردها من الجسم.

الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء يؤدى إلى الإصابة بنوبات النقرس الحاد

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تعرف على أبرز الخرافات المتعلقة بمرض النقرس

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