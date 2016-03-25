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باحثون أمريكيون: حمامات الشمس تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

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باحثون أمريكيون: حمامات الشمس تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب باحثون أمريكيون: حمامات الشمس تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن التعرض لأشعة الشمس بمعدلات منتظمة يساعد فى خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ودرس الباحثون ظاهرة تراجع فرص إصابة النساء اللاتى دأبن على أخذ حمام شمس لفترات طويلة وتراجع فرص إصابتهن بأمراض القلب، مقارنة بالنساء اللاتى لم ينتظمن فى هذه العادة.

وقد شملت الدراسة نحو 29,518 سيدة فى السويد تمت متابعتهن لأكثر من 20 عاما، حيث وجد أن متوسط العمر المتوقع بين النساء مع عادات التعرض لأشعة الشمس النشطة ذات الصلة انخفض فيما يتعلق بأمراض القلب والسرطان.

كما لوحظ التأثير الإيجابى فى تحسين الوظائف الفسيولوجية بين النساء اللاتى اعتدن الجلوس لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.

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