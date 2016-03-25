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"فضائل الصحابة "موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء

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"فضائل الصحابة "موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء "فضائل الصحابة "موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء
حددت مديرية أوقاف شمال سيناء موضوع خطبة الجمعة الموحدة اليوم بجميع مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع "فضائل الصحابة ونماذج من حياتهم وسيرتهم العطرة".

وقال الدكتور أمين عبد الواجد أمين، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، فى تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على أن تتضمن عناصر الخطبة، مكانة الصحابة وعلو منزلتهم، فضائل الصحابة فى القرآن والسنة، حب الصحابة من الإيمان، الحث على الاقتداء بهدىّ الصحابة الكرام، وحرمة سب الصحابة أو الطعن فيهم، بجانب نماذج من سير الصحابة الكرام.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم التحدث فى غير الموضوع المحدد لها، وارتداء الزى الأزهرى.


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