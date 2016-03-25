"أنا مصراوية" تنظم احتفالية لأطفال القرى الأكثر فقرا بالإسكندرية

تنظم خيمة التواصل العالمية ومبادرة أنا مصراوية ومجموعة كونى إيجابية، وبالتعاون مع صالون التذوق الثقافى، اليوم الجمعة، احتفالية بيوم اليتيم بالإسكندرية.

ويشارك الاحتفال مجموعات وجروبات الموتوسيكلات على مستوى الجمهورية بأكثر من 400 دراجة نارية، وبحضور 170 طفلا يتيما من قرى أبيس الأكثر فقرا.

ومن المقرر إقامة أنشطة للأطفال تبدأ بالرسم والفخار والزراعة والخبيز وجميع الأنشطة الفنية للمكان، ثم عرض الحصان العربى والتنورة وفرقة الدراويش بقيادة كابتن سيد مرسى، والمقدمة من صالون التذوق الثقافى.

كما سيتم توزيع وجبات الغذاء على الأطفال، بالإضافة إلى مسابقات وألعاب ترفيهية للأطفال بمشاركة جميع الحضور وتوزيع الجوائز، ثم مسرح العرائس وعرائس الماريونيت مع الفنان مجدى العليمى، والمقدمة من صالون التذوق الثقافى.

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