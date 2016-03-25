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54%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار

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54%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار 54%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح فى تشكيلها الجديد فى حل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى تشكيلها الجديد فى حل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار.

وتوقع 54% من القراء، نجاح الحكومة فى تشكيلها الجديد فى حل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار، بينما استبعد 44% من القراء نجاح الحكومة فى تشكيلها الجديد فى حل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>سعد بدراوى: سأتقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان حول أزمة الدولار
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مصر 365

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