اليوم.. طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا .. والصغرى فى القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة ليلا مصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة والرياح أغلبها جنوبية شرقية نشطه على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فهي معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج مابين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

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