أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا .. والصغرى فى القاهرة 21

Google+ Print
اليوم.. طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا .. والصغرى فى القاهرة 21 اليوم.. طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا .. والصغرى فى القاهرة 21
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة ليلا مصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة والرياح أغلبها جنوبية شرقية نشطه على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فهي معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج مابين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى


>القاهرة 21 32
>الإسكندرية 16 26
>مطروح 13 24
>بورسعيد 14 24
>دمياط 14 24
>بلطيم 15 25
>الإسماعيلية 20 33
>السويس 20 33
>العريش 10 28
>نخل 9 28
>طابا 11 28
>الطور 15 29
>مرسى علم 17 30
>الغردقة 16 30
>شرم الشيخ 18 31
>رفح 10 27
>كاترين 10 26
>سيوة 16 30
>المنيا 16 35
>الفيوم 18 33
>رأس سدر 16 29
>أبوسمبل 20 37
>وسط الدلتا 20 32
>أسيوط 16 35
>سوهاج 17 35
>الأقصر 18 37
>أسوان 19 38
>شلاتين 20 33
>حلايب 22 31
>الوادى الجديد 12 35
>قنا 17 36
>نويبع 17 27
>السلوم 10 22.

موضوعات متعلقة:


>غدا.. طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية