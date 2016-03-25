ضبط عاطل قبل ترويجه أقراص مخدرة بالعياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط "ع.س" عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة قسم شرطة العياط، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

بداية الواقعة حينما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة العياط، بقيام عاطل يدعى "ع.س" بالاتجار فى المواد المخدرة باحدى قرى مركز العياط، وبالتحرى تبين صحة الواقعة، وعليه خرجت قوة أمنية من مباحث القسم يقودها النقيب أحمد الملاطاوى وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 60 قرص مخدر، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الأتجار.

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