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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا
لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة أمام مركز أبوقرقاص، بسبب انفجار الإطار الأمامى وانقلابها على جانب الطريق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ومتوفى ومصابين أمام قرية كفر لبس التابعة لمركز أبو قرقاص.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 72267 نقل المنيا، قيادة "مرتضى طلعت اسكندر" 40 سنة، بطريق الفكرية ومتجهة إلى قرية كفر لبس، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، بسبب انفجار الإطار الأمامي وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع "أيمن ملاك 14 سنة، طالب"، وإصابة كل من ( قائد السيارة ومستقليها، ميدو صومائيل 35 سنة، عامل، وإسحق عماد 12 سنة، طالب، ومايكل سعداوى، 13 سنة، طالب، وشقيقه جوزيف، 18 سنة، مجند بأمن أسيوط، ومينا فايز 13 سنة طالب، وجمال على 35 سنة عامل، وأشرف لطفى 20 سنة فلاح، وأيمن رزق 13 سنة طالب، وأيمن بطرس 20 سنة عامل، وإبراهيم محروس 13 سنة طالب، وكامل شاكر 45 سنة فلاح، وتراوحت إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور، وسحجات متفرقة بالجسم.

وتمت إحالة المتوفى والمصابين، إلى مستشفى الفكرية المركزى، وحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.


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