وزير البلديات يوجه بإعادة انتخاب رئيس بلدي البرك ونائبه

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ بإعادة انتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه بمحافظة البرك بمنطقة عسير.

وجاء التوجيه لعدم نظامية الجلسة المنعقدة سابقا لانتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه نظراً لمخالفتها للآلية النظامية للانتخاب. ويأتي ذلك إثر اعتراض رسمي رفع للوزير من عضو المجلس البلدي محمد الصبيحي ضد رئيس بلدية البرك المتضمن على مخالفات صريحة لآلية انتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه وما حدث من تجاوزات وتدخلات من قبل رئيس البلدية لأنظمة ولوائح المجالس البلدية من تدخلات مباشرة أثرت على نتائج الانتخاب.

من جانبه وجه أمين منطقة عسير صالح القاضي بلدية البرك بتنفيذ ما جاء به قرار الوزير تطبيقا للوائح المجالس البلدية بما يحقق أهدافها.