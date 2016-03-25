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سبتية الجاسر تستضيف د. الشنقيطي غداً

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سبتية الجاسر تستضيف د. الشنقيطي غداً سبتية الجاسر تستضيف د. الشنقيطي غداً
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عبدالكريم الجاسر

    يستضيف الشيخ عبدالكريم الجاسر في منزله بحي الريان بالرياض مساء غد السبت د. محمد بن علي الشنقيطي في ندوة سبتية بعنوان (سورة الكهف وطبقات المجتمع) جدير بالذكر أن السبتية هي ندوة اجتماعية وثقافية تقام كل سبت في منزل الشيخ عبدالكريم الجاسر ويحضرها نخبة من المسؤولين والمثقفين والمفكرين في المجتمع والدعوة مفتوحة للجميع.

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