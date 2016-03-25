ختام «ربيع الرياض» وسط إقبال تجاوز المليون زائر

‏اختتم مهرجان ربيع الرياض الثاني عشر الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض، فعالياته التي أقيمت على مدى عشرة أيام، وسط اقبال تجاوز مليون زائر، وذلك في موقعيه بمدينة الرياض هما ساحة الاحتفالات في حي الجزيرة (مخرج 16)، وساحة البجيري في الدرعية.

واستهدفت الفعاليات والأنشطة الأسرة والطفل، ويختلف كل موقع عن الآخر من ناحية الحجم والفعاليات، حيث ضمت فعاليات حي الجزيرة "بانوراما عاصفة الحزم" التي تقام لأول مرة، والتي تحكي قصة تضافر جهود جنودنا البواسل وأعمالهم القيمة وتضحياتهم.

وقال م. إبراهيم الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق المشرف العام على المهرجان، إن المهرجان هذا العام تضمن فعاليات توعوية عن طرق الاعتناء بالحدائق، والأنواع التي تتماشى مع أجواء المملكة، كما تم عرض خمس حدائق منفذة، إضافة إلى "سجادة بانورما عاصفة الحزم"، ومسيرة أبناء الشهداء، التي هي عبارة عن 30 شخصية قدموا عرضا عسكريا، مشيراً إلى أن جميع الورد تم إحضاره من المشتل الخاص بأمانة الرياض. وأوضح م. الهويمل، أن المهرجان اشتمل على سجادة الزهور التي احتوت على أكثر من 1.4 مليون زهرة، و"بانوراما عاصفة الحزم" التي أقيمت لأول مرة في المملكة، مشيراً إلى أن سجادة الزهور فيها أنواع مميزة من الزهور بألوان مختلفة تم ترتيبها وصفها، فيما تحكي "سجادة بانوراما عاصفة الحزم" قصة تضافر جهود جنودنا البواسل وأعمالهم القيمة وتضحياتهم، ومشاركة المهرجان لهم، وإحساسنا بما يقومون به من جهود مميزة وتضحيات في سبيل استتباب الأمن ضد العابثين على الحد الجنوبي، وكذلك ما أقيم من تدريبات في "رعد الشمال". واعتبر الإقبال الكبير على النسخة الحالية من المهرجان، سيكون دافعا للأمانة لتطوير النسخ المقبلة، من خلال توسيع النطاق الجغرافي عبر اقامته في مواقع وأحياء إضافية في العاصمة باذن الله بحيث تتاح زيارته إلى اغلب سكان المدينة، وإدخال فعاليات وانشطة جديدة. وبين م. الهويمل أن المهرجان الحالي، لقي اصداء واسعة من مختلف شرائح المجتمع، وأصبح علامة مميزة ضمن حزمة فعاليات الأمانة ومناشطها، وهو مايتطلب تطويره بما يحقق تطلعات سكان العاصمة الحبيبة.