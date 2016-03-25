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إمارة المدينة وتسع جهات حكومية يشاركون في حفل البرماويين.. اليوم

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    تطلق الجالية البرماوية بالمدينة المنورة اليوم حملتها التوعوية التثقيفية بعنوان (وماذا بعد التصحيح ؟) بتنظيم من اللجنة الدائمة لدراسة وتصحيح أوضاع الجالية الميانمارية المقيمة بالمملكة.

ويشارك في الحملة إمارة المنطقة، الأمانة، الجوازات، الشرطة، مكتب العمل، الشؤون الإسلامية، إدارة التعليم، الشؤون الصحية، الثقافة والإعلام، وذلك على الطريق الدائري الثاني - حي بني حارثة (المعروف بحارة البرماوية) بسفح جبل أحد.

ويشمل البرنامج المعد كلمة بعنوان المسؤولية والالتزام ضمان أمني، مجس مجازي، كلمة "التحصيل الدراسي أمان لمستقبل الأبناء، فقرة إنشادية يقدمها أبناء الجالية، كلمة أبناء الجالية، عرض مرئي، وفقرات مسرحية وفكاهية".

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