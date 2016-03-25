جامعة الباحة تبحث تدشين «نبراس» مع مكافحة المخدرات

بحث مدير جامعة الباحة المكلف د. عبدالله الزهراني مع مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد مناحي السبيعي الترتيبات لتدشين المشروع الوطني لمكافحة المخدرات "نبراس" بمنطقة الباحة، والمعرض المصاحب له، وتحديد ركن للجامعة فيه.

وأكد مدير الجامعة المكلف أهمية هذا المشروع الوطني والذي تتطلع له الأنظار للاهتمام بعلاج قضية تؤرق الجميع، ودور الجامعة في إنجاح هذا المشروع.

ووجه د. الزهراني بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعضوية عميد شؤون الطلاب، والمشرف على وحدة مكافحة المخدرات بالجامعة، والمشرف على وحدة العمل التطوعي بالجامعة لإعداد خطة عمل لمشاركة الجامعة في إنجاح برنامج التدشين. وفي ختام اللقاء نوه مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد مناحي السبيعي عن المشروع نبراس، مشيراً أن موعد تدشين نبراس يوم الثلاثاء 27/6/1437ه، شاكراً دعم سمو أمير المنطقة لهذا المشروع.