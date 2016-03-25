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أوقاف الشرقية تبدأ تفعيل الأمسيات الدينية

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أوقاف الشرقية تبدأ تفعيل الأمسيات الدينية أوقاف الشرقية تبدأ تفعيل الأمسيات الدينية
أعلنت مديرية الأوقاف بالشرقية، بإشراف الشيخ مجدى بدران مدير المديرية، عن تنظيم أمسيات دينية فى جميع مراكز المحافظة، بموجب 3 أسبوعيا، والتى من المقرر دعوة فيها نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية فى كل مركز، ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الوزارة.

و قال الشيخ مجدى بدران مدير المديرية، لـ"اليوم السابع "، إنها الأمسيات ستبدأ الأسبوع المقبل، من " 29 إلى 30 مارس الجارى الأولى بمركز فاقوس ويليها منيا القمح والزقازيق .


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