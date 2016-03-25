أوقاف الشرقية تبدأ تفعيل الأمسيات الدينية

أعلنت مديرية الأوقاف بالشرقية، بإشراف الشيخ مجدى بدران مدير المديرية، عن تنظيم أمسيات دينية فى جميع مراكز المحافظة، بموجب 3 أسبوعيا، والتى من المقرر دعوة فيها نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية فى كل مركز، ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الوزارة.

و قال الشيخ مجدى بدران مدير المديرية، لـ"اليوم السابع "، إنها الأمسيات ستبدأ الأسبوع المقبل، من " 29 إلى 30 مارس الجارى الأولى بمركز فاقوس ويليها منيا القمح والزقازيق .

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