إدارة دسوق التعليمية: ما تردد عن تحرش جماعى فى مدرسة لغات لا أساس له من الصحة

قال أحمد رمزى مدير عام إدارة دسوق التعليمية، إن ما تردد عن مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود حالة تحرش جماعي بمدرسة لغات لا أساس له من الصحة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، منذ أكثر من شهرين وصلت المدرسة لحالة من الإنهيار بسبب أخطاء المدرسة الإدارية فى التعامل مع أولياء الأمور، مما أدى لتعدى أحد أولياء الأمور على عدد من المعلمين، وتم إستبعاد مدير المدرسة ونقله لمدرسة أخرى.

وأشار رمزى، إلى أنه بعد إجراء عمليات النقل التى تمت، فوجئت باتصالات عدد من الإعلاميين ومن مكتب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بوجود اعتصام وشائعات عن حالات تحرش جماعى، وفى أقل من خمس دقائق توجهت للمدرسة ولم أجد فيها سوى حارس الأمن والعامل فقط، ولا توجد أي اعتصامات.

وتابع، مديرعام إدارة دسق التعليمية ، إذا كان المدير قد أخطأ فتم نقله وهذا نال استحسان الجميع ، ولكن اتهام العاملين أو المعلمين أو الطلاب بأن هناك تحرش جماعي بلا سند أ دليل ، هدفه ضرب للتعليم والقضاء على اخلاقيات التعليم ، ونحن كمجتمع ريفي نحافظ دائما على العادات والتقاليد والأخلاق والعرف والدين، وإذا كان هناك من يريد الإساءة للمعلمين فقد اتجه للطريق الخطأ ونحن سنقف أمام كل من يحاول هدم العملية التعليمية سواء في دسوق وغيرها بكل قوة .

وأضاف رمزي هناك اتهامات توجه بلا سند وبلا دليل وأدعو كل من يمتلك مستند ضد إدارة دسوق أو أي من العاملين بتعليم دسوق التوجه بها فوراً للنائب العام وللسيد الرئيس ، لأن هدم التعليم الهدف منه هدم إرادة مصر وقوتهتا وتدمير أبناءنا.

وقال نحن في احتفالنا بالمعرض الدولي للكتاب بدسوق أظهرنا المواهب الشبابة وأظهرنا الأمل في مصر الجميلة ، ولكن عملية هدم التعليم ستكون مستحيله وأكرر من يملك دليل واحد ضد إدارة دسوق والعاملين فليتوجه بها للنائب العام .

أضاف على من يطلق الشائعات أن يتقلي الله فيمنا يقول أ يكتب لأنه محاسب على كل لفظ ينطق بها يتهم به أبرياء لقوله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " ، وساعتها لن ينفع الندم .