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حبس 4 متهمين كون تشكيل عصابى لسرقة "توك توك"

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حبس 4 متهمين كون تشكيل عصابى لسرقة "توك توك" حبس 4 متهمين كون تشكيل عصابى لسرقة "توك توك"
أمر المستشار محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية بحبس 4 عاطلين كون تشكيل عصابى لسرقة "التوك توك" 4 أيام على ذمه التحقيقات ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه.

تفاصيل الواقعة، بدأت بتعدد البلاغات للعميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والتى تفيد بتعرض عدد من سائقى التوك توك للسرقة بالإكراه على يد 4 أشخاص بالعمرانية.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية ومعاونة النقيب محمود عبد المولى أن 4 عاطلين يكونون تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه وأنهم وراء تهديد سائقى التوك توك وسرقتهم.

وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق


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